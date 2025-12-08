? Ivana Spagna a Verissimo | La Depressione dopo il Lutto

“Quando mia madre morì, mi lasciai sopraffare dalla disperazione: in quei momenti si è fin troppo lucidi” Il Crollo Dopo il Tour del ’97 Ivana Spagna, domenica 7 dicembre (2025), voce iconica de Il cerchio della vita, ha toccato le corde dell’emozione nel salotto di Silvia Toffanin, rievocando il drammatico periodo del 1997, subito dopo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Ivana Spagna a Verissimo: La Depressione dopo il Lutto

Contenuti che potrebbero interessarti

Ivana Spagna: «Dopo la morte di mia mamma avevo deciso che non avevo più voglia di vivere. Avevo pianificato il mio ultimo giorno» - facebook.com Vai su Facebook

"Ivana Salerni" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Ivana Spagna: «Dopo la morte di mia mamma avevo deciso che non avevo più voglia di vivere. Avevo pianificato il mio ultimo giorno» - La cantante rivive mesi di dolore fisico, paura e fragilità emotiva, segnati da una grave ... Si legge su ilgazzettino.it