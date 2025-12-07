Zootopia 2 supera il box office raggiungendo un traguardo da un miliardo di dollari

successo al box office: Zootopia 2 supera 900 milioni di dollari in soli 12 giorni. Una delle produzioni animate di maggior risonanza del 2025, Zootopia 2, sta riscuotendo un enorme successo commerciale, posizionandosi tra le pellicole più prolifiche dell’anno. Dal suo debutto nelle sale, il film ha mostrato una crescita impressionante, arrivando a superare i 900 milioni di dollari di incasso mondiale in appena 12 giorni. Questo risultato sottolinea la forte risposta del pubblico ed evidenzia la sua posizione di rilievo nel panorama cinematografico attuale. andamento delle performance e proiezioni future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zootopia 2 supera il box office raggiungendo un traguardo da un miliardo di dollari

