Zibido tragico frontale nella notte Morto un 55enne tre donne ferite
Schianto mortale nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre lungo l’ex statale 35 dei Giovi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale 105, all’altezza della frazione di Badile, e il comune di Binasco. Il bilancio è pesante: una vittima e tre feriti, tra cui una donna inizialmente data in condizioni gravi. L’esatta dinamica dell’impatto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, ma alcuni elementi appaiono già chiari. L’incidente è avvenuto all’inizio di una curva tristemente nota per essere stata teatro, negli anni, di numerosi sinistri, anche mortali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
