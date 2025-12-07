Zerocalcare a In Onda | Ungheria e Italia? Cosa le accomuna

A Più Libri Più Liberi no, ma a In Onda sì. Zerocalcare è ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata in onda domenica 7 dicembre. È qui che il fumettista spiega il perché della sua decisione di disertare, per protesta, la fiera di Roma. "Non è che in fiera negli altri anni non ci siano stati anche editori con interessi di estrema destra", ma stavolta "non è un editore nostalgico che propone testi di destra, posto che alcuni sono proprio filonazisti", ma "è espressione di Casaggì, che è interna al partito di governo. Questa casa editrice fa anche un lavoro di formazione per tutto quel mondo che va da Fratelli d'Italia fino a gruppi molto più a destra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zerocalcare a In Onda: "Ungheria e Italia? Cosa le accomuna"

News recenti che potrebbero piacerti

Questa sera un’intervista esclusiva a (Z)ZeroCalcare in cui racconterà i motivi della sua rinuncia a partecipare alla fiera Più libri più liberi… e non solo. Appuntamento alle 20:30, #inonda. - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera un’intervista esclusiva a Zerocalcare in cui racconterà i motivi della sua rinuncia a partecipare alla fiera Più libri più liberi… e non solo. Appuntamento alle 20:30, #inonda. @mariannaaprile Vai su X

Intervista esclusiva a Zerocalcare: “Non condivido spazi con i neonazisti, sono parte di una operazione del governo” - Ho dei paletti che mi sono dato quando ho iniziato questo mestiere”. Riporta la7.it

Zerocalcare, Passaggio al Bosco a Più Libri? Operazione politica - "Non è che in fiera negli altri anni non ci siano stati anche editori con interessi di estrema destra", ma stavolta "non è un editore nostalgico che propone testi di destra, posto che alcuni sono prop ... Si legge su msn.com

"Nel nido dei serpenti", Zerocalcare racconta l’Europa che processa l’antifascismo - Stavolta il punto di partenza è Budapest, dove da mesi si svolge un processo che ha acceso l’attenzione di tutta Eu ... Riporta tgcom24.mediaset.it