Dopo aver scelto il "silenzio" per alcuni giorni, i responsabili del macello ’Zerbini & Ragazzi’ di Correggio decidono di spiegare la loro tesi, respingendo tutte le accuse che sono state formulate dall’associazione ’Animal Equality’, perfino attraverso una pubblica protesta che si è svolta nei giorni scorsi davanti alla sede del Servizio veterinario di Correggio, con slogan, cartelli e striscioni. L’azienda di macellazione viene accusata di ’gravi violazioni’ sul benessere animale. Ma l’azienda nega. "Le persone che ci accusano – scrive Andrea Zerbini – si sono introdotte illegalmente di notte nel nostro stabilimento, violando domicilio e privacy, installando sempre illegalmente telecamere nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zerbini: "Il nostro lavoro è in regola"