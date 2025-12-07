Zelensky martedì a Roma vedrà Giorgia Meloni La decisione dopo una telefonata con la premier

Martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a Roma. È quanto risulta al Messaggero da fonti di governo. La decisione è stata presa a seguito di una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Zelensky martedì a Roma, vedrà Giorgia Meloni. La decisione dopo una telefonata con la premier

