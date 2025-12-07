Zelensky accelera sul negoziato | dialogo con gli Usa e vertice europeo a Londra per costruire la pace

Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare a una soluzione negoziata del conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’intenzione di affidarsi alla mediazione degli Stati Uniti, senza però rinunciare al sostegno dei partner europei, che vedrà domani a Londra in un vertice con Francia, Germania e Regno Unito. Dopo una settimana di confronti tra Kiev e Washington, il capo dello Stato ucraino ha parlato di un percorso difficile ma necessario: “L’Ucraina è determinata a collaborare con gli americani per raggiungere la pace”, ha dichiarato, facendo riferimento a un colloquio telefonico “lungo e approfondito” con gli emissari Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, e con i suoi negoziatori Andrii Hnatov e Rustem Umerov, reduci dalle giornate di confronto a Miami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky accelera sul negoziato: dialogo con gli Usa e vertice europeo a Londra per costruire la pace

