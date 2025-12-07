Zafferana Etnea atlete colte da malore durante una partita di volley | 15 persone in ospedale tutte dimesse
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nel palatenda di Zafferana Etnea. Momenti di paura ieri sera, 6 dicembre, nel corso di una gara di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo. Durante l’incontro, disputato nel palatenda di Zafferana Etnea, alcune atlete e presenti hanno accusato malori riconducibili a una possibile intossicazione da monossido di carbonio. Complessivamente sono state quindici le persone trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania per accertamenti. Otto pazienti trattati in camera iperbarica. Tra i ricoverati, otto soggetti sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica: si tratta di sei atlete della squadra ospite, una giocatrice della formazione locale e un adulto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
