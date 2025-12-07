Yuasa Battery Ortenzi | Per sbloccarci basterebbe un risultato

Dopo i Campioni d’Europa ecco che al PalaSavelli arrivano i Campioni D’Italia. Alle ore 17 ecco Trento per un altro match di altissimo livello per una Yuasa Battery che cerca di uscire dal tunnel delle sconfitte. E’ pienamente consapevole delle difficoltà coach Massimiliano Ortenzi: "Dobbiamo essere molto aggressivi e con la voglia di fare la nostra miglior pallavolo. Sappiamo che è difficile ma se teniamo un buon livello di cambiopalla avremo le nostre occasioni per vincere un set e per mettere pressione a Trento. Sono partite più semplici da giocare perché quando hai di fronte certe squadre hai grandi stimoli ma anche poco da recriminare se dovesse andar male. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

