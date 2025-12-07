Yildiz eguagliato un altro record di Del Piero con il gol al Napoli | solo Alex ci era riuscito prima di Kenan Lo speciale primato

condiviso tra i due 10. Kenan Yildiz  continua a  riscrivere la storia  della  Juventus  e a  infrangere i record di precocità  che resistevano da decenni. Grazie alla rete realizzata contro il Napoli  (il suo quinto gol stagionale), il  giovane talento turco  ha raggiunto un  traguardo storico  che lo affianca all’ icona bianconera  per eccellenza,  Alessandro Del Piero. Il primato dei cinque gol prima dei 21 anni. Il  gol del pareggio  siglato al  Maradona  ha permesso a  Yildiz  di entrare in una  élite ristrettissima  del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

