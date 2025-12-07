Yildiz eguagliato un altro record di Del Piero con il gol al Napoli | solo Alex ci era riuscito prima di Kenan Lo speciale primato

condiviso tra i due 10. Kenan Yildiz continua a riscrivere la storia della Juventus e a infrangere i record di precocità che resistevano da decenni. Grazie alla rete realizzata contro il Napoli (il suo quinto gol stagionale), il giovane talento turco ha raggiunto un traguardo storico che lo affianca all’ icona bianconera per eccellenza, Alessandro Del Piero. Il primato dei cinque gol prima dei 21 anni. Il gol del pareggio siglato al Maradona ha permesso a Yildiz di entrare in una élite ristrettissima del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz, eguagliato un altro record di Del Piero con il gol al Napoli: solo Alex ci era riuscito prima di Kenan. Lo speciale primato

