Yaya Tourè | Quando vedo Guardiola non penso ad un uomo ma ad un serpente

Le parole dell'ex calciatore che ha avuto Pep come allenatore prima al Barcellona e poi al Manchester City e tra di loro non c'è mai stato feeling.

