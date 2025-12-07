Yamal è diventato un giocatore totale un 10 del Barcellona Flick lo sta trasformando Marca

Il Barcellona si gode un Lamine Yamal sempre più totale. Non soltanto Flick si gode il gioiello più brillante della rosa, uno dei giocatori più forti e promettenti del panorama mondiale, ma anche un giovane capace di modellarsi sulle esigenze della squadra. Una crescita tecnica, mentale e tattica che sta impressionando lo staff e lo spogliatoio. L’analisi di Marca dopo la vittoria del Barcellona per 5-3 sul Betis Siviglia. Flick ha ripensato il Barcellona, anche Lamine Yamal. Il Barcellona è entusiasta di Lamine Yamal. Non solo perché uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, e uno dei più promettenti, fa parte della loro squadra, ma anche per la sua disponibilità a sacrificarsi in campo per il bene della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

