X Factor PierC | Sono entrato Papa e sono uscito cardinale C' è qualcosa che mi lascia l' amaro in bocca ma non è il quarto posto

Leggo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Cantare in Piazza del Plebiscito è stata l'emozione più grande del mio percorso a X Factor. Nessuno di noi era teso, eravamo quattro colleghi che stavano facendo un. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - X Factor, PierC: «Sono entrato Papa e sono uscito cardinale. C'è qualcosa che mi lascia l'amaro in bocca, ma non è il quarto posto»

