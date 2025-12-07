X Factor chiude col boom in chiaro

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“X Factor” - Tv8 e Sky Uno) Ottima chiusura per la 19esima edizione di “X Factor”. La finalissima di giovedì sera, tenutasi in Piazza Plebiscito a Napoli per il secondo anno consecutivo e trasmessa in diretta su Sky Uno e Tv8, è stata seguita da 1.764.000 spettatori (con 4.765.000 contatti unici) col 9.3% di share: quest’ultimo è il dato più alto delle ultime sette stagioni. Quest’edizione ha visto nei sette giorni il Live 6 totalizzare (pay+free) 2.007.000 spettatori medi, in crescita del +12% rispetto all’episodio precedente e +8% rispetto allo stesso episodio di un anno fa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - X Factor chiude col boom in chiaro

