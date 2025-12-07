La WWE starebbe valutando più strade per WrestleMania 42, con i piani ancora flessibili e nessun main event definito, pur avendo in mente un terzo capitolo tra Cody Rhodes e Roman Reigns per il futuro. I piani a lungo termine dopo Survivor Series. Secondo quanto riportato nell’ultimo Wrestling Observer Newsletter, il faccia a faccia finale tra Cody Rhodes e Roman Reigns a Survivor Series: WarGames non è stato un semplice dettaglio di regia, ma un chiaro indizio verso un nuovo scontro per l’Undisputed WWE Championship. Internamente, la WWE avrebbe già dato il via libera a un terzo match tra i due, anche se non è affatto certo che questo avvenga proprio a WrestleMania 42: la compagnia starebbe valutando anche altri grandi eventi come possibile scenario per la trilogia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania senza certezze e con più strade aperte