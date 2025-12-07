WWE | WrestleMania senza certezze e con più strade aperte
La WWE starebbe valutando più strade per WrestleMania 42, con i piani ancora flessibili e nessun main event definito, pur avendo in mente un terzo capitolo tra Cody Rhodes e Roman Reigns per il futuro. I piani a lungo termine dopo Survivor Series. Secondo quanto riportato nell’ultimo Wrestling Observer Newsletter, il faccia a faccia finale tra Cody Rhodes e Roman Reigns a Survivor Series: WarGames non è stato un semplice dettaglio di regia, ma un chiaro indizio verso un nuovo scontro per l’Undisputed WWE Championship. Internamente, la WWE avrebbe già dato il via libera a un terzo match tra i due, anche se non è affatto certo che questo avvenga proprio a WrestleMania 42: la compagnia starebbe valutando anche altri grandi eventi come possibile scenario per la trilogia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Norris guida le libere di Abu Dhabi ma senza certezze, Verstappen resta vicino. Ferrari ancora in difficoltà con un Leclerc frustrato. McLaren valuta ordini di scuderia, mentre il paddock prepara l’ultimo duello mondiale. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #form - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Rivelato perché un grande match di WrestleMania 41 è stato cancellato - Aleister Black sembrava destinato ad affrontare Randy Orton a WrestleMania 41: ecco perchè la WWE ha cambiato i piani ... Scrive spaziowrestling.it