WWE | Visita a sorpresa di John Cena al Lodestone Camp di Bayley a una settimana dall’ultimo match
John Cena potrebbe essere a pochi giorni dal suo ultimo incontro, ma continua a presentarsi per il futuro del business, letteralmente. Durante Lodestone 2025, uno speciale camp di wrestling femminile organizzato da Bayley in Florida, Cena ha lasciato tutti a bocca aperta con una visita completamente a sorpresa. Il 17 volte campione del mondo non si è limitato a passare per un saluto: è rimasto per ben otto ore, ha guardato dieci incontri femminili e ha dedicato la sua totale attenzione a ogni talento presente. John Cena, il campione che c’è sempre: Il regalo al Lodestone di Bayley. Bayley ha condiviso il momento sui social, sottolineando quanto quella presenza abbia significato, non solo per lei, ma per ogni donna che sta cercando di compiere il passo successivo nella propria carriera: “THE FIRST IS FOREVER. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
