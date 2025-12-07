WWE | Via libera dei medici per Penta ma il match del 20 dicembre resta in bilico

Penta è ufficialmente idoneo a tornare sul ring, ma la sua possibile partecipazione a Guerra de Titanes del 20 dicembre resta nelle mani della WWE. Dopo il brutto infortunio alla spalla riportato nel match del torneo The Last Time Is Now contro Solo Sikoa a RAW, molti fan hanno temuto il peggio vedendolo lasciare l'incontro a metà. Tuttavia, secondo un nuovo comunicato del suo medico, il Dottor Odiseo, la stella mascherata si è pienamente ristabilita: "Penta sta recuperando molto bene ed è stato dichiarato idoneo a tornare a lottare, ma non posso dire se combatterà il 20 dicembre. Non a causa dell'infortunio — ma per decisione della WWE.

