NXT Deadline è stato l’ultimo evento del 2025 per il brand, andato in scena al Boeing Center at Tech Port di San Antonio, Texas. Il main event della serata è stato il Men’s Iron Survivor Challenge, che non ha deluso le aspettative. L ’Iron Survivor Challenge ha attirato molta attenzione, anche perché in palio c’era un futuro match per l’ NXT Championship: tutti volevano uscire vincitori. La stipulazione prevede una durata di 25 minuti con cinque partecipanti che cercano di ottenere il maggior numero di schienamenti o sottomissioni. Due atleti iniziano il match, e un nuovo partecipante entra ogni cinque minuti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Je’Von Evans domina l’Iron Survivor Challenge e ottiene la title shot a NXT Deadline