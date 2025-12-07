Tony D’Angelo ha fatto un ritorno a sorpresa alla fine di NXT Deadline, ponendo fine a mesi di speculazioni sulla sua assenza con un momento d’impatto e uno sguardo che ha detto tutto. Il momento conclusivo dello show è arrivato proprio mentre Je’Von Evans festeggiava la sua dura vittoria nel Men’s Iron Survivor Challenge. OH. MY. GOD. JE'VON EVANS IS THE 2025 MEN'S IRON SURVIVOR!!! pic.twitter.comNIWljB3Lei — WWE (@WWE) December 7, 2025 Improvvisamente, Oba Femi è apparso per affrontarlo. Ma prima che potesse accadere qualcosa tra i due, le luci si sono spente e sullo schermo è partito un video che anticipava l’arrivo di una figura misteriosa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il Don è tornato, Tony D’Angelo torna a Deadline con un nuovo look e punta Oba Femi