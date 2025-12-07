WWE | GUNTHER vs Cena pubblicato il video che accende l’ultimo match
La WWE non sta perdendo tempo ad aumentare la tensione in vista dell’ultimo match della carriera di John Cena e ora GUNTHER ha aggiunto un messaggio personale che rende tutto ancora più chiaro. Nell’episodio di SmackDown del 5 dicembre, GUNTHER ha sconfitto LA Knight nella finale del torneo The Last Time Is Now, conquistando così l’onore di affrontare Cena nel suo match d’addio, in programma per il Saturday Night’s Main Event del 13 dicembre a Washington, D.C. Due giorni dopo, però, la WWE ha pubblicato filmati inediti del post-match, rendendo il tutto ancora più personale. GUNTHER minaccia Cena: “Ti farò cedere per sempre”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
