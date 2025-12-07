Wolves-Manchester United | formazioni statistiche e anteprima
2025-12-07 16:31:00 Breaking news: Anteprima della partita di Wolves-Manchester United. Il Manchester United si recherà a Molineux lunedì sera con la possibilità di allungare la sua striscia di imbattibilità in trasferta in Premier League a cinque partite. La squadra di Ruben Amorim ha ottenuto otto punti nelle ultime quattro partite in trasferta, in netto contrasto con le difficoltà dei Wolves, ultimi in classifica, che hanno ottenuto solo due punti casalinghi in tutta la stagione. L’incoerenza dello United continua a frustrare i tifosi. Proprio quando sembrano prendere slancio, segue un’altra battuta d’arresto, che si tratti di una sconfitta interna contro l’Everton in 10 uomini o di una prestazione piatta in un pareggio per 1-1 contro il West Ham in pericolo di retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
