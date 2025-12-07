Wolverhampton-Manchester United lunedì 08 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Wolves ancora a secco?
Analisi della sfida tra Wolverhampton e Manchester United in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 21:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici di un incontro che si svolge in una settimana di coppe europee, senza le rispettive squadre impegnate nelle competizioni continentali.
“Monday Night” nella settimana delle coppe europee e dunque ovviamente senza i club che vi partecipano come appunto Wolverhampton e Manchester United. Perdendo 1-0 in casa contro il Nottingham Forest i Wolves mercoledì sera hanno inanellato la settima sconfitta di fila in campionato con gli effetti sulla loro classifica che sono sotto gli occhi di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
2025-12-08 15.00: Pisa–Parma (Match4) 18.30: Udinese–Genoa (Match4) 20.45: Torino–Milan (Arena4) 20.45: Wolverhampton–Manchester United (Match4) 21.00: Osasuna–Levante (Spíler2) Vai su X
Nel posticipo della quindicesima giornata di Premier League il Manchester United giocherà questa sera nel Monday night in trasferta al Molineux contro il fanalino di coda Wolverhampton Wanderers, che ha solo 2 punti in classifica, contro i 22 dei Red Devils. Vai su Facebook
Premier League 2025-2026: Wolverhampton-Manchester United, le probabili formazioni - Impegno sulla carta agevole per gli altalenanti Red Devils, alle prese con il fanalino di coda del campionato inglese. Riporta sportal.it