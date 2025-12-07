Winterpark alla Fiera di Bergamo il parco divertimenti del fitness e dello sport

Bergamo. Alla Fiera di Bergamo c’è il Bergamo WinterPark 2025, l’unico parco divertimenti dedicato a tutti gli amanti dello sport, del fitness e del benessere. Tre giornate ricche di attività dove il pubblico di ogni età e livello di preparazione fisica potrà allenarsi e divertirsi con oltre 130 professionisti del fitness e 2.000 atleti e campioni dello sport che si esibiranno in contemporanea su 9 palchi e 16 arene. Un unico biglietto di ingresso per partecipare ad oltre 250 ore di lezioni senza interruzione e assistere ai tantissimi eventi di gara in calendario. Per tutti un percorso esperienziale straordinario suddiviso in 6 aree tematiche: l’Active per il mondo funzionale, step e cardio, discipline proposte anche con format innovativi; il Fun dedicato al ballo fitness quindi Zumba, Reggaeton, Country Fitness, Glam Dance e tanto altro; il Power che propone tutte quelle attività dove forza ed energia sono l’elemento distintivo come Thai-fit, Parkour e Arrampicata, ma anche l’affascinante e armoniosa Pole Dance; il Body&Mind che ospita yoga, pilates, meditazione e le pratiche olistiche per il benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it