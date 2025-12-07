WhatsApp ha attivato l’AI senza chiederti il permesso | ora Meta finisce sotto inchiesta e dovrà pagare caro

La Commissione europea si prepara a sferrare un nuovo colpo contro Meta Platforms. Secondo quanto riportato dal Financial Times, citando due funzionari europei informati sui fatti, Bruxelles annuncerà nei prossimi giorni l’avvio di un’indagine antitrust formale che metterà sotto la lente d’ingrandimento l’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale su WhatsApp. Si tratta di potenziali violazioni delle leggi europee sulla concorrenza, con tutto quello che ne consegue. Il nodo della questione risale a marzo 2025, quando Meta ha introdotto Meta AI sulla sua piattaforma di messaggistica più popolare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

