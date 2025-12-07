Nel quadro della finanza globale c’è una divergenza. Da un lato c’è il battito regolare, quasi ottimista, dell’azionario, dall’altro c’è il battito irregolare e in affanno delle criptovalute. Ad osservarlo è Fabio Tanevini che, in un articolo di sabato 6 dicembre 2025 su LombardReport.com, interpreta questo scollamento come un possibile campanello d’allarme. Tanevini osserva che mentre il Nasdaq continua a mostrare resilienza e a muoversi vicino ai propri massimi storici, il Bitcoin vive una fase di profonda difficoltà: “La criptovaluta regina ha chiuso per ben 22 giorni consecutivi sotto i fatidici 100. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Wall Street e Bitcoin hanno preso due strade diverse?