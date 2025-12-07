Vuole prendere il bus fuori dalla fermata e aggredisce l' autista

AGI - Tenta di salire sul bus nel centro di Taranto in un punto diverso dalla normale fermata passeggeri, non ci riesce, raggiunge il mezzo al capolinea del rione Tamburi - distante qualche chilometro da dove il passeggero voleva prendere il mezzo pubblico - e sferra un pugno sulla faccia dell'autista che stava per concludere il suo turno di lavoro. Lo rende noto Kyma Mobilità, l'azienda del trasporto pubblico urbano partecipata dal Comune di Taranto, che parla di "episodio di inaudita violenza" che "ha causato lesioni fisiche e un profondo turbamento psicologico al dipendente". L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale dove i medici del pronto soccorso gli hanno diagnosticato una contusione all'occhio. 🔗 Leggi su Agi.it

