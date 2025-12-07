Vuole passare la notte in cima alla Grignetta | 20enne rischia l' assideramento
Doveva essere un'avventura, ma ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un escursionista di 20 anni nel tardo pomeriggio di sabato è salito in Grignetta e ha deciso di trascorrere la notte in cima, al Bivacco Ferrario. Il giovane, però, non ha fatto i conti con le temperature rigide dell'alta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
