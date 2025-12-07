L’avocado è un superfood delizioso e super-nutriente, pieno di grassi sani e vitamine che fanno bene al cuore e alla digestione. Ma c’è un problema: quando lo compri, è quasi sempre duro come una pietra e devi aspettare giorni perché maturi. Se hai fretta e vuoi preparare un guacamole subito, ecco i due trucchi più efficaci per accelerare il processo. Il primo trucco sfrutta la chimica naturale. Devi sapere che la frutta, maturando, rilascia un gas chiamato etilene, che è l’ormone della maturazione. Per far maturare l’avocado rapidamente, ti basta mettere l’avocado in un sacchetto di carta e aggiungere un frutto che produce molto etilene, come una banana matura o una mela. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vuoi un avocado maturo in un secondo? Mettilo in forno