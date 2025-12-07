Vuelle | oggi a Brindisi vale tanto In Puglia sfida d’altissima quota
Per la Vuelle inizia stasera contro Brindisi il dicembre terribile. L’ultimo mese dell’anno difatti vedrà impegnati Bucarelli & soci in 4 partite tutte contro squadre nella parte alta di classifica. E al PalaPentassuglia andrà in onda la prima prova del fuoco con i pugliesi che vincendo, raggiungerebbero in vetta proprio gli uomini di Spiro Leka. La squadra di coach Bucchi è in formissima, venendo da 4 vittorie nelle ultime 5 partite e per l’occasione recupera anche l’americano Blake Francis, reduce dal secondo stop per infortunio di questo campionato. A ruota arriveranno poi per la Vuelle due partita casalinghe, contro Cento (il 14) e Rieti (il 21), per concludere l’anno col botto, con la trasferta del 28 dicembre di Verona, una delle pretendenti principali alla promozione in serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
