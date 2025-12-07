Vomero sono 10 i gazebo di bar e ristoranti sequestrati | tutte le contestazioni e cosa succede ora

Sono 10 i gazebo sequestrati al Vomero venerdì nell'ambito di una operazione interforze, coordinata dalla Corte dei Conti. Si tratta solo del primo atto di indagine, al quale ne seguiranno altri. Tutte le contestazioni e cosa succede ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, è esploso il bubbone di gazebo e tavolini. Sequestri al Vomero, ci sono 9 tipi di accertamenti in corso

QUANTO COSTA FARE COLAZIONE CON VISTA GOLFO DI NAPOLI Sono al vomero da @acasadigrumy Un b&b centralissimo con ben 2 funicolari e una metro vicina (Pensa si trova a 15 minuti dal @gambrinus_napoli Il secondo bar più storico d’Italia, do - facebook.com Vai su Facebook

Napoli Vomero, basta illegalità via tavolini e gazebo: «Ok a chi ha i permessi» - Hanno agito su delega della Corte dei Conti della Campania, gli agenti della polizia municipale che l’altra sera hanno portato avanti un maxi- Scrive ilmattino.it

Napoli, è esploso il bubbone di gazebo e tavolini. Sequestri al Vomero, ci sono 9 tipi di accertamenti in corso - Stavolta è la Procura della Corte dei conti della Campania ad accendere un faro sull'occupazione di suolo da parte degli esercizi commerciali a Napoli ... Riporta fanpage.it

Gazebo e dehors illegali, blitz della Polizia Locale a Napoli - Maxi blitz della Polizia Municipale nel cuore del Vomero contro i gazebo e i dehors illegali: gli agenti della poliziz locale stanno mettendo i sigilli a una serie di strutture, tra via Scarlatti e vi ... Da ansa.it