Vomero i gestori dei gazebo dei bar sequestrati | Chiusi sotto Natale in 50 ora sono senza lavoro

Sigilli ai dehors di bar, ristoranti e pizzerie a causa di "difformità". Tempi lunghi per poter riaprire. I commercianti disperati: "Colpiti sotto le feste di Natale, a rischio decine di posti di lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vomero, i gestori dei gazebo dei bar sequestrati: “Chiusi sotto Natale, in 50 ora sono senza lavoro” - I commercianti disperati: “Colpiti sotto le feste di Natale, a rischio decine di posti di ... fanpage.it scrive

Vomero, sono 10 i gazebo di bar e ristoranti sequestrati: tutte le contestazioni e cosa succede ora - Sono 10 i gazebo sequestrati al Vomero venerdì nell'ambito di una operazione interforze, coordinata dalla Corte dei Conti ... Come scrive fanpage.it

Napoli, choc al Vomero: devastato da un incendio il gazebo di una nota pizzeria - È ridotto a un cumulo di macerie annerite, il gazebo della pizzeria Social, attigua a quella di Errico Porzio in via Alessandro Scarlatti al Vomero. Come scrive ilmattino.it