Volpiano tragico incidente sulla A5 | muore una neonata di due mesi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nella serata di ieri nei pressi di Volpiano. Una bambina di appena due mesi ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 6 dicembre, lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza dello svincolo di Volpiano. La piccola si trovava in auto con la madre quando il veicolo è rimasto coinvolto in un violento scontro. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile avrebbe perso il controllo dopo l’impatto, compiendo una carambola fino a terminare la corsa contro lo spartitraffico centrale. La piccola sbalzata fuori dall’auto e travolta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
