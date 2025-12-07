Volpiano neonata morta sull’A5 | l’ovetto era in auto
Da chiarire se fosse legata e se sia stata travolta da altri veicoli una volta sbalzata fuori dall’auto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente, avvenuto attorno alle 20, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza di Volpiano, nel Torinese. Secondo le prime ricostruzioni, la neonata sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto e una volta a terra sarebbe stat - facebook.com Vai su Facebook
Volpiano, neonata muore in un incidente stradale: è stata sbalzata fuori dall’auto Vai su X
Volpiano, neonata morta sull’A5: l’ovetto era in auto - Proseguono le indagini sull’ incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada A5 Torino- Scrive torino.repubblica.it
Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano, neonata sbalzata fuori dall'auto e morta nell'incidente - Aosta a Volpiano: morta una neonata di pochi mesi, rimasta coinvolta in un sinistro con più veicoli. Si legge su virgilio.it
Incidente sull'A5 nel Torinese, morta una neonata di pochi mesi e ferita la madre - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Scrive msn.com