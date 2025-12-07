Volpiano neonata di due mesi muore in un incidente stradale | sbalzata fuori e travolta da un’altra auto
Una tragedia immane che trova ben poche parole per essere descritta. Quel che resta sono solo lamiere accartocciate e un dolore incolmabile. E’ all’altezza di Volpiano, nella provincia di Torino, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, che un drammatico incidente stradale sancisce la morte di una tenerissima vita: una neonata di appena due mesi che, dalle prime ricostruzioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
