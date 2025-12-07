Volontari premiati dalla Regione

Per la Giornata mondiale del volontariato la Regione ha promosso una serata a Palazzo Lombardia per ringraziare chi si spendono gratuitamente per gli altri. Padrona di casa l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, promotrice dell’iniziativa: "Il volontariato è anima del bene comune. È presenza silenziosa, fiducia nelle relazioni, cura dell’altro senza aspettarsi visibilità. La “Serata del grazie“ è un abbraccio collettivo a chi ogni giorno tende la mano, a chi dona tempo ed energia, a chi crede che la diversità sia un dono e l’unione renda più forti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Volontari premiati dalla Regione

