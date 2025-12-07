volley successi per perugia verona trentino e piacenza nei match odierni di superlega

Quattro match in programma nella giornata odierna della Superlega di volley maschile 2025-2026 e tutti con un peso specifico notevole, specialmente per la parte alta della classifica. Nel primo match odierno Trentino piazza un netto successo in casa di Grottazzolina con il punteggio di 3-0. Il punteggio è laconico, dato che gli ospiti hanno rifilato un triplice 25-18 ai marchigiani e si sono portati a quota 24 punti in classifica a 2 lunghezze da Verona ed a 5 da Perugia. Quarta posizione per Piacenza che si attesta a quota 21 punti. Perugia, infatti, ha dominato in lungo ed in largo il match disputato in casa di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

