Fattore campo decisivo nel doppio derby al vertice in serie B maschile, ed in B2 femminile: nel torneo maschile la Kerakoll Sassuolo soffre per tre set, ma alla fine stronca la strenua resistenza della Beca Tensped Spezzanese, vincendo 3-1 (2125 2826 25521 2517) una gara molto più equilibrata di quanto non dica il punteggio finale: la Spezzanese fallisce una clamorosa occasione nel secondo set, quando, dopo aver recuperato dal 17-21, fallisce due setball sul 24-23 e sul 25-24, per poi venir punita dalla Kerakoll, che gira la partita, e diventa imprendibile, in una sfida stellare di attaccanti, da una parte Andreoli e Luca Sartoretti, e dall’altra Bartoli e Matteo Bertoli, anche se alla fine decide il muro di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley minore/2. Kerakoll soffre ma fa suo il derby

