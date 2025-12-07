Parallelamente ai due derby hanno chiarito la leadership in B Maschile e B2 Femminile, si sono giocate altre gare interessanti nei tornei nazionali minori: rimanendo in ambito maschile, convincente vittoria della National Villa d’Oro nel derby cittadino per 3-0 (2522 2518 2521) sul Modena Volley, con i rossoneri che risalgono in classifica, aggravando la posizione dei gialloblù. Importantissimo successo al tie break per la Tecnoarmet Soliera 150, che batte 3-2 (2025 2521 2519 2426 1511) la diretta concorrente Adro, anche se con il rammarico per l’occasione fallita nel quarto set, che costa un punto: sconfitta 1-3 (1325 1925 2522 2225) per la Mo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley minore/1. National Villa d’Oro, la risalita è cominciata