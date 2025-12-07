Volley femminile una bella Bcc Romagnolo si arrende contro la capolista
Si arrende 3-1 (24-26, 25-22, 20-25, 23-25) la Bcc Romagnolo contro la capolista Vtr Rimini al termine di una partita intensa, combattuta fino all’ultimo, dall’esito mai scontato. Nonostante la sconfitta, Cesena conferma la propria crescita, mostrando personalità e qualità.L’avvio del primo set è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
