Volley femminile successi di Chieri e Novara nell’ultimo turno del girone d’andata

Si chiude il girone d’andata della regular season della Serie A1 2025-2026 di volley femminile: nel 13° turno procedono a braccetto Novara (4a) e Chieri (3a), che salgono a quota 29 punti grazie alle vittorie rispettivamente contro Firenze per 3-0 (25-21 25-17 25-16) e Perugia, sempre per 3-0 (25-22 25-14 25-15). Importante affermazione per Busto Arsizio, che concede un set, ma poi batte in rimonta San Giovanni in Marignano per 3-1 (16-25 25-15 25-16 25-18), mantenendo un punto di margine su Vallefoglia, che vince i primi due set ai vantaggi e poi regola Cuneo per 3-1 (26-24 27-25 23-25 25-18). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, successi di Chieri e Novara nell’ultimo turno del girone d’andata

Argomenti simili trattati di recente

Calendario A1 volley femminile 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff

Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2025-2026: la guida completa e quali partite saranno in chiaro

Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Una squadra di volley femminile intossicata da monossido di carbonio Panico in campo a Zafferana: giocatrici si sentono male. Soccorsi immediati - facebook.com Vai su Facebook

Volley femminile, Egonu e Antropova fanno volare Milano e Scandicci: che risposta a Conegliano e Novara - Dopo i successi di Conegliano e Novara, Egonu e Antropova trascinano Milano e Scandicci. Secondo sport.virgilio.it

Volley serie a1 femminile. Le Black Angels chiudono l’andata a Chieri - PERUGIA – Si chiude il girone di andata in serie A1 femminile con la Bartoccini Mc Restauri Perugia bisognosa di punti. Segnala lanazione.it

Volley femminile, Chieri avanza in CEV Cup: Alberti e Degradi promosse contro il Vasas - Chieri si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Come scrive oasport.it