Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia esce senza punti anche da Chieri

La Bartoccini MC Restauri Perugia non riesce a schiodare la sequenza di risultati negativi e ora la situazione si fa davvero difficile.Vero che il calendario non era affatto favorevole, dato che l'avversaria era a Reale Mutua Fenera Chieri, reduce da tre finali europee consecutive (di cui due. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it