Voliamo bassi

Se anche gli americani, quelli abituati a Super Bowl, a majorettes e pubblicità durante i funerali, se proprio loro hanno censurato noia e lunghezza del sorteggio, l'autocelebrazione di Infantino, il narcisismo di Trump, significa che sono saltate le marcature della logica e del rispetto, chi gestisce il potere, dunque la Fifa, s'infischia dei tifosi, bada ai propri interessi mercantili, vende lo zucchero filato della retorica, sepolcri imbiancati e impuniti. La sagra di Washington ha aperto, a casa Italia, i giochi natalizi dei pronostici, Canada, Qatar e Svizzera sono un fastidio del calendario verso i turni successivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Voliamo bassi

Altre letture consigliate

New Ifbbpro in the city. Fiero di me e del mio coach Ronnie colemanno. Ho messo cuore e anima in questo percorso, ora il sogno si chiama lympia ma voliamo bassi perché abbiamo ancora molto da lavorare. - facebook.com Vai su Facebook

Paesi Bassi, voli fermi a Eindhoven a causa dei droni - Il 22 novembre il traffico aereo dell’aeroporto di Eindhoven è stato sospeso per alcune ore dopo ripetuti avvistamenti di droni. Scrive tg24.sky.it

Etna Sky, nuova compagnia aerea siciliana: prezzi bassi e primi voli attesi - Messina presenta Etna Sky: obiettivo primi voli entro l’estate con tariffe competitive. Lo riporta cataniaoggi.it

Voli in Europa, quali giorni sono meno affollati e i prezzi dei biglietti più bassi? - Le giornate di martedì e mercoledì sono quelle in cui gli aerei in Europa tendono a volare più vuoti, con il mercoledì che registra il minor numero di passeggeri. Si legge su blitzquotidiano.it

I due giorni della settimana in cui i voli sono mezzi vuoti e i prezzi più bassi - Il rincaro dei voli rappresenta un problema sempre più pressante per i viaggiatori, soprattutto durante i periodi di alta stagione e nei giorni più richiesti. Lo riporta siviaggia.it

Lazio, volare bassi e schivare i sassi - Siamo i gatti neri, siamo i pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Lo riporta corrieredellosport.it

Guardian Defender intensifica l’addestramento di Regno Unito e Paesi Bassi per la missione artica del 2026 - Le aviazioni del Regno Unito e dei Paesi Bassi hanno concluso una fase intensa di voli sopra Salisbury Plain come parte dell’esercitazione Guardian Defender, tappa cruciale nella preparazione delle op ... Lo riporta msn.com