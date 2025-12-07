Voliamo bassi

Ilgiornale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se anche gli americani, quelli abituati a Super Bowl, a majorettes e pubblicità durante i funerali, se proprio loro hanno censurato noia e lunghezza del sorteggio, l'autocelebrazione di Infantino, il narcisismo di Trump, significa che sono saltate le marcature della logica e del rispetto, chi gestisce il potere, dunque la Fifa, s'infischia dei tifosi, bada ai propri interessi mercantili, vende lo zucchero filato della retorica, sepolcri imbiancati e impuniti. La sagra di Washington ha aperto, a casa Italia, i giochi natalizi dei pronostici, Canada, Qatar e Svizzera sono un fastidio del calendario verso i turni successivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

voliamo bassi

© Ilgiornale.it - Voliamo bassi

Altre letture consigliate

voliamo bassiPaesi Bassi, voli fermi a Eindhoven a causa dei droni - Il 22 novembre il traffico aereo dell’aeroporto di Eindhoven è stato sospeso per alcune ore dopo ripetuti avvistamenti di droni. Scrive tg24.sky.it

voliamo bassiEtna Sky, nuova compagnia aerea siciliana: prezzi bassi e primi voli attesi - Messina presenta Etna Sky: obiettivo primi voli entro l’estate con tariffe competitive. Lo riporta cataniaoggi.it

Voli in Europa, quali giorni sono meno affollati e i prezzi dei biglietti più bassi? - Le giornate di martedì e mercoledì sono quelle in cui gli aerei in Europa tendono a volare più vuoti, con il mercoledì che registra il minor numero di passeggeri. Si legge su blitzquotidiano.it

I due giorni della settimana in cui i voli sono mezzi vuoti e i prezzi più bassi - Il rincaro dei voli rappresenta un problema sempre più pressante per i viaggiatori, soprattutto durante i periodi di alta stagione e nei giorni più richiesti. Lo riporta siviaggia.it

Lazio, volare bassi e schivare i sassi - Siamo i gatti neri, siamo i pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Lo riporta corrieredellosport.it

voliamo bassiGuardian Defender intensifica l’addestramento di Regno Unito e Paesi Bassi per la missione artica del 2026 - Le aviazioni del Regno Unito e dei Paesi Bassi hanno concluso una fase intensa di voli sopra Salisbury Plain come parte dell’esercitazione Guardian Defender, tappa cruciale nella preparazione delle op ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Voliamo Bassi