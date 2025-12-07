Voli e treni caro prezzi a Natale per tornare in Puglia E per la Vigilia biglietti sold-out

Salasso sotto l?albero. Puntuale come ogni Natale si riaccende la polemica sul caro prezzi dei trasporti verso la Puglia. In occasione delle ormai prossime festività torna di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Voli e treni, caro prezzi a Natale per tornare in Puglia. E per la Vigilia biglietti sold-out

