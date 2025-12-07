Visite guidate a palazzo Butera | tra storia e arte Palermo porta del Mediterraneo

Palermotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 Dicembre alle 10:30, immergiti nella bellezza dello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisita e restaurata dalla famiglia Valsecchi, un percorso innovativo tra storia e arte per tutti coloro che amano scoprire Palermo. Visiteremo la variegata collezione d'arte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

