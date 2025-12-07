Virtus ora Ivanovic ha un Akele in più E cresce l’attesa per la festa a Belinelli

Non è stata la Virtus più bella della stagione. Non lo è stata nemmeno nel primo quarto, sorretta da un Carsen Edwards in versione deluxe. Però la sfida con Dubai ha regalato nuove certezze e solide realtà a una Virtus che, in casa, in Eurolega, non conosce la parola sconfitta. E batte Dubai in un finale dove bisognava essere 'brutti, sporchi e cattivi' per indirizzare la partita verso i colori bianconeri. Le ultime due magie di Luca Vildoza, paradossalmente, hanno finito per offuscare o mettere in secondo piano alcune considerazioni. La prima è che la Virtus sia stata capace di portare a casa la partita, difensivamente, pur vivendo la peggiore giornata dello stopper migliore.

Il ritorno nella struttura della Fiera riporta passione per Ivanovic e i suoi ragazzi. L’Arena si colora di passione. E i tifosi si fanno sempre sentire - Incessante per tutti e 40 minuti gli incitamenti dei Forever Boys, con il resto dell’Arena che nel secondo tempo, quando la sfida si scalda, è coinvolto e partecipe. Scrive sport.quotidiano.net

L’Arena porta bene alla Virtus: vittoria contro Dubai con un super Vildoza - Alla prima in Fiera i bianconeri battono i rivali in un finale mozzafiato 79- Riporta ilrestodelcarlino.it

