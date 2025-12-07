Vip alla Prima della Scala | Mahmood in nero e oro l’emozione di Achille Lauro Per Lady Macbeth anche Marotta e Capello

Milano, 7 dicembre 2025 – Alla Prima della Scala 2025 sono assenti i vertici dell’esecutivo (“ Ce ne faremo una ragione” ha chiosato laconico il governatore lombardo Attilio Fontana) ma certamente non mancano i volti noti del mondo della politica, della cultura, dello spettacolo e dell’economia, come da tradizione dell’evento scaligero. A fare gli onori di casa il sovrintendente Fortunato Ortombina, subentrato a Dominique Meyer (anche lui presente per la Prima), che scelse il titolo di stasera quando era ancora in carica. Oltre al sindaco Beppe Sala e al presidente Fontana, alla Scala presente anche la senatrice a vita Liliana Segre, per il terzo anno di fila al centro del Palco reale al posto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vip alla Prima della Scala: Mahmood in nero e oro, l’emozione di Achille Lauro. Per Lady Macbeth anche Marotta e Capello

