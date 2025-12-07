Violenza sulle donne a Macerata | 31enne deferito per percosse e minacce alla compagna e alla suocera

Entrambe le donne hanno rifiutato sia il trasporto presso il pronto soccorso per le cure del caso, sia la possibilità di essere collocate in una struttura protetta.

