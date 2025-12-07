Violenza di genere numeri in crescita | aumentano gli interventi e le denunce
La Spezia, 7 dicembre 2025 – Violenza di genere, numeri in aumento. Un dato purtroppo triste che tocca anche lo spezzino come evidenziato dal colonnello Vincenzo Giglio comandante provinciale dei carabinieri della Spezia presente alla tavola rotonda insieme a Gianpaolo Ordura primo dirigente della polizia di Stato e direttore del Centro nautico e sommozzatori e Maria Cristina Bigi direttore del carcere di Villa Andreino. I casi di violenza di genere registrati a pochi giorni dalla conclusione dell’anno sono stati 175, in aumento dunque rispetto a 12 mesi fa quando ne vennero registrati 147. Nel 2025 purtroppo si è tornati a parlare anche di femminicidio a Spezia con l’uccisione di Tiziana Vinci per mano del marito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La violenza di genere digitale non riguarda “solo le ragazze”. Colpisce chiunque - anche i ragazzi. Per questo è importante parlarne, riconoscerla e non restare spettator? #violenzadigenere #violenzasulledonne #controlaviolenzasulledonne #16giorni - facebook.com Vai su Facebook
"I dati Istat sulla violenza di genere sono preoccupanti. A subirla sono più di 6 milioni di donne, quasi il 32% del totale. Un quadro drammatico che sottolinea come la violenza, fisica e psicologica, sia una delle sfide più grandi dei nostri giorni, davanti alla qual Vai su X
Violenza di genere, numeri in crescita: aumentano gli interventi e le denunce - Presentati i progetti per rafforzare attraverso le attività marinaresc ... Si legge su lanazione.it
In crescita i numeri della violenza di genere - Lo dice la procura generale, emerge dai dati presentati questa mattina a Perugia dal Comune sui servizi erogati proprio in questo ambito ... Come scrive rainews.it
Violenza di genere in Toscana: presentato il 17° rapporto - Presentato il 17° rapporto sulla Violenza di genere in Toscana, analisi dei dati raccolti nell’anno 2024 dai Centri e delle Retiantiviolenza toscane. Segnala ilcittadinoonline.it
Due arresti per maltrattamenti in famiglia: numeri ASL in crescita confermano un’emergenza senza tregua - Due episodi distinti di violenza domestica, avvenuti nel giro di poche ore, riportano al centro dell’attenzione l’allarme permanente della violenza di genere nel Salento. Riporta trnews.it
Credi di essere vittima di violenza di genere? L'Arma dei Carabinieri lancia il "Violenzametro" - Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne diffuso anche uno spot con Cristiana Capotondi. Come scrive rainews.it
Violenza di genere, il Centro Luna: “Crescono richieste e complessità dei casi”. Nel 2024 485 contatti - Il Centro: "La responsabilità è sempre di chi agisce violenza, fondamentale tutelare l’autodeterminazione delle donne". Segnala luccaindiretta.it