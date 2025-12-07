La Spezia, 7 dicembre 2025 – Violenza di genere, numeri in aumento. Un dato purtroppo triste che tocca anche lo spezzino come evidenziato dal colonnello Vincenzo Giglio comandante provinciale dei carabinieri della Spezia presente alla tavola rotonda insieme a Gianpaolo Ordura primo dirigente della polizia di Stato e direttore del Centro nautico e sommozzatori e Maria Cristina Bigi direttore del carcere di Villa Andreino. I casi di violenza di genere registrati a pochi giorni dalla conclusione dell’anno sono stati 175, in aumento dunque rispetto a 12 mesi fa quando ne vennero registrati 147. Nel 2025 purtroppo si è tornati a parlare anche di femminicidio a Spezia con l’uccisione di Tiziana Vinci per mano del marito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza di genere, numeri in crescita: aumentano gli interventi e le denunce