Viola il divieto e picchia l’ex | 40enne arrestato e in carcere dopo l’ennesima aggressione

A Montagnana, nella tarda serata del 25 novembre, il silenzio di una casa di periferia è stato rotto dalle urla e dal trambusto di un’altra lite. Quando i carabinieri di Casale di Scodosia hanno raggiunto l’abitazione, hanno trovato un uomo di 40 anni che non avrebbe dovuto trovarsi lì: da mesi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

