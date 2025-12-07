Vincono le difese Casette e Mogliano finiscono in parità

Casette Verdini 0 Borgo Mogliano 0: Carnevali, Trinetta, Delfino, Tidiane, Donnari, Moschetta, Pagliari (38’ st Carpineti), Campana, Latini (2’ st Del Brutto), Morettini, Romanski (42’ st Telloni). All. Lattanzi. BORGO MOGLIANO: Piergiacomi, Benigni (30’ st Ismani), Mazzetti, Ruani, Appignanesi, Tarulli, Apicella (34’ st Sako), Bah, Curzi (42’ st Verdicchio), Trabelsi (20’ st Zequiri), Castelli (14’ st Mazzetti M.). All. Eleuteri. Arbitro: Domizi di Macerata. La prima fase è di studio e al 22’ Piergiacomi neutralizza in due tempi il tiro a incrociare di Pagliari ben servito in area. Il Casette Verdini ci prova con Latini che non inquadra lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

